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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 12:31 BJT

〔东京汇市〕欧元持稳,有迹象显示欧元/澳元或将整固

* 欧元守在1.2800上方,此前欧洲公债标售获强劲需求

* 对於意大利周五公债标售也会有良好表现的预期高涨

* 希腊债券互换磋商仍是关注焦点

* 传言称欧元/美元在1.2840和1.2860处挂有卖单

* 技术图表显示,欧元/澳元或将整固--分析师

路透悉尼1月13日电---欧元周五在亚洲时段持稳,守住昨日因西班牙和意大利标债结果强劲而获得的涨幅,同时技术信号显示欧元/澳元也可能获得一些喘息之机.

西班牙标债以较低收益率售出了两倍于目标规模的债券.意大利标售较短期债券也吸引到强劲需求,市场同时预期,该国周五将标售的最多47.5亿欧元较长期债券也将进行顺利.

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