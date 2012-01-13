〔东京汇市〕欧元持稳,有迹象显示欧元/澳元或将整固

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 欧元守在1.2800上方,此前欧洲公债标售获强劲需求
* 对於意大利周五公债标售也会有良好表现的预期高涨
* 希腊债券互换磋商仍是关注焦点
* 传言称欧元/美元在1.2840和1.2860处挂有卖单
* 技术图表显示,欧元/澳元或将整固--分析师
路透悉尼1月13日电---欧元周五在亚洲时段持稳,守住昨日因西班牙和意大利标债结果强劲而获得的涨幅,同时技术信号显示欧元/澳元也可能获得一些喘息之机.
西班牙标债以较低收益率售出了两倍于目标规模的债券.意大利标售较短期债券也吸引到强劲需求,市场同时预期,该国周五将标售的最多47.5亿欧元较长期债券也将进行顺利.
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