更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元脱离高位,料将盘整

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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(更正:因英文原文有误,更正内文第二段汇价及波动幅度)
路透惠灵顿/悉尼1月13日电---澳元和新西兰元兑全线走强的欧元周五下跌.西班牙标债吸引强劲需求,缓和了对欧元区的忧虑,并引发一波欧元空头回补.
澳元和新西兰元兑欧元本周多次刷新纪录高位,最终遭遇获利了结.0700GMT,欧元兑澳元EURAUD=R报1.2433澳元,上涨0.2%.
欧元兑澳元本月仍跌2.0%,周四更是创下1.2291澳元的纪录低点.
欧元兑新西兰元EURNZD=R升至1.6209新西兰元,海外市场大涨近0.03新西兰元.欧元兑新西兰元本月至今累计跌2.6%,一度低见1.5917新西兰元.
由於技术分析显示,欧元兑澳元与新西兰元将会进一步盘整,部分市场人士预测澳元将有更大幅度的修正.
"尽管每一项经济基本面指标都符合澳元的优异表现,比如实质收益率(殖利率)较高、财政状况良好、与亚洲的接触、可信的政府与央行,以及形势良好的银行业等,即便如此估值也稍微有些过度,"道明证券(TD Securities)澳新研究主管Annette Beacher表示.
"我们仍然相信,未来数月另一波的避险操作将会进一步打击澳元."
澳元AUD=D4最新报1.0308美元,第一道支撑位在日内低点1.0286,之後的关键支撑在1.0220.
新西兰元兑美元NZD=D4最新报0.7905,在周四触及的两个月高点0.7980下方不远.重要支撑位在0.7866,第一道阻力位在0.7981,下一道阻力位在0.8000.(完)
--编译 梁睿雪/李春喜;审校 王兴亚/李爽
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