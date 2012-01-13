更正:〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑欧元脱离高位,料将盘整

(更正:因英文原文有误,更正内文第二段汇价及波动幅度)

路透惠灵顿/悉尼1月13日电---澳元和新西兰元兑全线走强的欧元周五下跌.西班牙标债吸引强劲需求,缓和了对欧元区的忧虑,并引发一波欧元空头回补.

澳元和新西兰元兑欧元本周多次刷新纪录高位,最终遭遇获利了结.0700GMT,欧元兑澳元EURAUD=R报1.2433澳元,上涨0.2%.

欧元兑澳元本月仍跌2.0%,周四更是创下1.2291澳元的纪录低点.

欧元兑新西兰元EURNZD=R升至1.6209新西兰元,海外市场大涨近0.03新西兰元.欧元兑新西兰元本月至今累计跌2.6%,一度低见1.5917新西兰元.

由於技术分析显示,欧元兑澳元与新西兰元将会进一步盘整,部分市场人士预测澳元将有更大幅度的修正.

"尽管每一项经济基本面指标都符合澳元的优异表现,比如实质收益率(殖利率)较高、财政状况良好、与亚洲的接触、可信的政府与央行,以及形势良好的银行业等,即便如此估值也稍微有些过度,"道明证券(TD Securities)澳新研究主管Annette Beacher表示.

"我们仍然相信,未来数月另一波的避险操作将会进一步打击澳元."

澳元AUD=D4最新报1.0308美元,第一道支撑位在日内低点1.0286,之後的关键支撑在1.0220.

新西兰元兑美元NZD=D4最新报0.7905,在周四触及的两个月高点0.7980下方不远.重要支撑位在0.7866,第一道阻力位在0.7981,下一道阻力位在0.8000.(完)

--编译 梁睿雪/李春喜;审校 王兴亚/李爽

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