〔中国汇市〕人民币兑美元略涨,外汇占款大幅下降或令人民币承压

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 人民币兑美元早盘略涨
* 中间价小幅走高
* 去年12月外汇占款降幅扩大,暂未影响市况
* 但短期仍可能令人民币承压
路透上海1月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘略涨,中间价小幅走高,人民币也基本延续了近来的盘整走势,尽管央行数据显示去年四季度外储下降,且12月外汇占款降幅大增,但市况暂未受影响.
交易员并指出,外汇占款连续三个月减少显示资本流出迹象已较为明显,而且这一趋势暂无扭转的迹象,人民币兑美元短期可能将会承压,但在央行遏制贬值预期的意图下,即使有所调整,下行幅度也不会很大.
"外汇占款进入下降趋势已经在预期当中,现在的人民币兑美元(市场走势)也已经隐含了一定的预期,"华南一银行交易员称.
他并认为,尽管已经有所预期,但不利的数据仍会对人民币走势形成一定压制,近期人民币兑美元可能会小幅走低.
中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3201元,上日为6.3230元.北京时间上午12:20,人民币兑美元即期报6.3172元,上日尾盘报6.3178元.
上述交易员并指出,今年央行在汇率政策上可能将倾向於双向波动,在一定区间内反复震荡或将成为今年最为常见的走势,预计人民币兑美元未来一至两个月内在6.30附近拉锯,不太会有明显的升值动作.
欧元在周五亚洲时段持稳,隔夜普遍上扬,因西班牙和意大利公债标售吸引强劲需求,令市场愈发预期周五稍晚意大利标售较长期公债也将获得追捧.[FRX/CN]
离岸市场上,北京时间12:10,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3098/62元,上日尾盘报6.3115元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3130/80,上日尾盘为6.3120元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
人民币汇率相关新闻 [CN-FRX-CEN-CMN-!CWK/CN]
人民币汇率市场报导/掉期[CNY/CN-FRX-PMF] 全球主要外汇市场收盘报导[FRX-CMN-TOP-US-PMF]
人民币在岸相关新闻[CNY/CN-FRX] 人民币离岸/NDF相关新闻[CNYO/CN]
全球外汇动态 [FXNEWS/CN] 全球外汇市场主要消息 [MI/DIARYCN]
人民币外汇期权 <CN/CONTC10>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。