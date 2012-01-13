〔中国汇市〕人民币兑美元略涨,外汇占款大幅下降或令人民币承压

* 人民币兑美元早盘略涨

* 中间价小幅走高

* 去年12月外汇占款降幅扩大,暂未影响市况

* 但短期仍可能令人民币承压

路透上海1月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘略涨,中间价小幅走高,人民币也基本延续了近来的盘整走势,尽管央行数据显示去年四季度外储下降,且12月外汇占款降幅大增,但市况暂未受影响.

交易员并指出,外汇占款连续三个月减少显示资本流出迹象已较为明显,而且这一趋势暂无扭转的迹象,人民币兑美元短期可能将会承压,但在央行遏制贬值预期的意图下,即使有所调整,下行幅度也不会很大.

"外汇占款进入下降趋势已经在预期当中,现在的人民币兑美元(市场走势)也已经隐含了一定的预期,"华南一银行交易员称.

他并认为,尽管已经有所预期,但不利的数据仍会对人民币走势形成一定压制,近期人民币兑美元可能会小幅走低.

中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3201元,上日为6.3230元.北京时间上午12:20,人民币兑美元即期报6.3172元,上日尾盘报6.3178元.

上述交易员并指出,今年央行在汇率政策上可能将倾向於双向波动,在一定区间内反复震荡或将成为今年最为常见的走势,预计人民币兑美元未来一至两个月内在6.30附近拉锯,不太会有明显的升值动作.

欧元在周五亚洲时段持稳,隔夜普遍上扬,因西班牙和意大利公债标售吸引强劲需求,令市场愈发预期周五稍晚意大利标售较长期公债也将获得追捧.[FRX/CN]

离岸市场上,北京时间12:10,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3098/62元,上日尾盘报6.3115元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3130/80,上日尾盘为6.3120元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 边竞; 审校 林高丽

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