《全球经济分析》负债高企、人口老龄化的日本,能带来什麽启示

撰稿 全球经济主编魏伦; 编译 田建华

路透伦敦1月12日电---资产价格泡沫破裂,会冲击银行财务并损及税收.随着经济增长疲软,且与通缩为伴,实质债务成本升高.

企业争相还债,更是拖缓经济成长,尽管有政府支出来填补空缺.货币政策有力无处使,所以即便是零利率也影响有限,而人口下滑则加重这样的恶性循环.

这基本上是过去20年日本窘境的写照.令人担忧的是,这也可能是其他发达经济体的模板,特别是欧洲.

法国兴业银行全球策略师Albert Edwards称,"从名义国内生产总值(GDP)增长来看,发展情况和日本异常相似."

在为伦敦的投资者做报告时,Edwards指出全球市场也在步日本"冰河世纪"的後尘.

在20年的全球股市牛市中,企业派息和回报率追随债券收益率(殖利率)一路走低.这场牛市以互联网泡沫崩盘而告终.

自此以後,尽管债券收益率继续滑落,但股本回报率(股东权益报酬率)一直在攀升--这与日本10年前展开的趋势何其相似,当时日本的地产和股票价格开始跌回地面.

自称"死空头"的Edwards表示,"这正是日本上世纪90年代泡沫破裂之後经历的.在此之前,股本和债券收益率有非常密切的相关性."

看多的股市分析师指出企业债券和企业股本收益率背离,辩称这是股价低估.

不过德意志银行驻香港分析师Ajay Kapur不同意这样的观点.他表示,用这种方法衡量的股票是"价廉"的自有道理.

Kapur在报告中说道,"股市准确地忧虑几乎所有发达市场会经历的人口拐点,以及其对盈利增长趋势的潜在影响,担忧杠杆水平过高,仍偏贵的地产市场,GDP波动性升高以及更加频繁而来的经济衰退."

**无法避免的人口老龄化**

分析师整体上一直在淡化日本长期停滞对西方经济体的影响,而这些西方经济体也在应对明显类似的财务性衰退.当企业和家庭被迫减少消费和投资来削减过度的债务时,就会发生财务性衰退.

不过Kapur称,忽略1990年以来日本的痼疾会是个致命错误.许多其他国家当前也展现类似特徵.

德意志银行对18个发达国家保有超过半个世纪的地产市场数据,而这些国家在未来五年全数都将出现适龄工作人口比例下滑.

其中60%的国家适龄工作人口的绝对数量将下滑,Kapur称这前所未有.

另一此前未见的现象是,德意志银行观察的所有国家中,银行业的贷款余额都超过该国的GDP.

Kapur称,人口组合恶化以及高负债,对地产价格而言是致命伤.在大多数国家,按照收入和租金衡量的地产价格仍然高估.

很难消除这些事件汇集的效应.

他写道,"我们可能需要回到大战(和瘟疫)时期,才能出现这样的环境,即杠杆比例提高而适龄工作人口减少."

"这一次状况不一样."

**新社会排序**

汇丰控股驻伦敦分析师Karen Ward认为,日本人口情况对经济的拖累,可能至少不亚於经济滞涨中大幅降低杠杆比例的效应.上世纪80年代中叶,劳动力增长开始稳步下滑,十年之後劳动人口开始减少.

当然适龄工作人口仅是经济增长因素之一.不过日本的经历显示,对於已经逼近生产可能性曲线且高度负债的成熟经济体而言,人口老龄化将是一大拖累,因在这样的经济体中,技术迅速发展所能发挥的作用不大.

人口学家称,美国应会受惠于稳定的移民潮.但据Boston Consulting Group的调研,到2020年西欧劳动力将减少2.4%,其中德国减少4.2%.

汇丰预计到2050年,德国劳动力将减少29%,而俄罗斯和日本分别减少31%和37%.

与此同时,许多非洲国家人口将翻番.尼日利亚工作人口每年将增长3%,与此对比的俄罗斯和日本每年减少1%,到2050年尼日利亚人口数将追平美国.

Ward在报告中写道,"即便以人均数据衡量,这些国家仍相对贫穷,但他们经济体规模会受惠于人口增长而大幅提高."

根据目前的推测,本世纪中叶巴基斯坦将是人口第六大国.汇丰认为菲律宾可能会成为全球第十六大经济体.

Ward称,"根据工作人口的预测,人口学本身就可以很大程度上解释未来数年可能出现的经济体表现巨大差异."(完)