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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 13:07 BJT

《外汇动态》美元兑菲律宾披索下降,关注支撑位43.80

0453GMT---交易员称,欧洲债券标售吸引到强劲需求之後,市场风险偏好得到改善,令菲律宾银行间投机客削减美元兑披索多头仓位.

他们补充道,一些外国银行逢低买入该货币对,因其在43.80附近存在支撑.

一位驻马尼拉的欧系银行交易员表示,市场尚未转为偏空,而一旦美元兑披索跌破趋势线支撑位43.80,投资者或将跌向43.60和43.40.

美元兑披索下降0.5%至43.845.(完)

--编译 王翔琼;审校 李爽

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