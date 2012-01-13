〔香港金融〕香港证监会加强对交易场所与资产管理机构的检查

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透1月13日电---香港金融监管当局已加大对本地交易场所与资产管理机构的检查,因有关市况动荡恐将部分企业推向破产边缘的担忧日渐升温.
香港证券及期货事务监察委员表示,已对经纪机构与基金公司加强监测,检查其交易仓位,并确保客户资产合理分离,以避免重演已破产券商明富环球(MF Global)[MFGLQ.PK]丢失客户资金的现象.
"有鉴於近期欧洲主权债危机极大地加剧了市场波动,并增加了业界所面临的金融风险,我们已提高对持牌中间商财务稳健性的检查."证监会一发言人对路透表示.(完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
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