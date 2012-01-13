〔香港金融〕香港证监会加强对交易场所与资产管理机构的检查

路透1月13日电---香港金融监管当局已加大对本地交易场所与资产管理机构的检查,因有关市况动荡恐将部分企业推向破产边缘的担忧日渐升温.

香港证券及期货事务监察委员表示,已对经纪机构与基金公司加强监测,检查其交易仓位,并确保客户资产合理分离,以避免重演已破产券商明富环球(MF Global)[MFGLQ.PK]丢失客户资金的现象.

"有鉴於近期欧洲主权债危机极大地加剧了市场波动,并增加了业界所面临的金融风险,我们已提高对持牌中间商财务稳健性的检查."证监会一发言人对路透表示.(完)