〔韩国金融〕韩国投资公司获得中国QFII牌照--公司官员

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透首尔1月13日电---韩国主权财富基金韩国投资公司(KIC)一位官员表示,该公司已获得来自中国监管机构授予的合格境外机构投资者(QFII)资格.韩国投资公司寻求借助资产多样化减少对美元的投资,其管理着350亿美元规模资金.
韩国第四大养老基金韩国国家退休基金(NPS)近期也获准在中国资本市场展开投资.
韩国投资公司在2005年成立,托管来自韩国央行和政府的资金.该公司投资除韩国以外的所有市场.
这位官员还表示,公司的QFII投资配额尚未决定.该官员拒绝透露姓名,因未被允许对媒体公开消息.
韩国投资公司於2010年向中国当局申请QFII牌照.(完)
--编译 洪曦;审校 白云
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