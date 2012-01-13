〔韩国金融〕韩国投资公司获得中国QFII牌照--公司官员

路透首尔1月13日电---韩国主权财富基金韩国投资公司(KIC)一位官员表示,该公司已获得来自中国监管机构授予的合格境外机构投资者(QFII)资格.韩国投资公司寻求借助资产多样化减少对美元的投资,其管理着350亿美元规模资金.

韩国第四大养老基金韩国国家退休基金(NPS)近期也获准在中国资本市场展开投资.

韩国投资公司在2005年成立,托管来自韩国央行和政府的资金.该公司投资除韩国以外的所有市场.

这位官员还表示,公司的QFII投资配额尚未决定.该官员拒绝透露姓名,因未被允许对媒体公开消息.

韩国投资公司於2010年向中国当局申请QFII牌照.(完)