《中国金融焦点》外汇占款超预期锐减,调降存准宜早不宜迟

* 12月外汇占款超预期下滑,下降趋势确立

* 四季度外汇储备减少,短期料续减

* 基础货币投放减少,市场盼央行降低存准率

* 人民币近期汇率或维持盘整

作者 曲伟治

路透上海1月13日电---欧债危机迷情正加速中国资本流出的步伐,且年底债务集中偿付更添压力,中国12月外汇占款连续第三个月下降,并惊现逾千亿元人民币的降幅.

分析师们表示,虽然在年底集中偿付因素消除後,未来外汇占款降幅料会缩减,但下降趋势难扭转.基础货币投放渠道受阻,央行降低存准率"宜早不宜迟",但人民币汇率并无必要为抑制资本外流而强势升值.

"12月外汇占款下降速度超出预期,主要因为人民币贬值预期升温,以及国际金融市场动荡加剧资本外逃所致,悲观的市场情绪并放大了这些不良因素的影响,"交通银行金融研究中心研究员鄂永健表示.

西南证券首席经济学家王剑辉并指出,12月份有特殊的原因,年底是跨国企业和一些国际机构债务支付的高峰期,由於受到欧债危机的影响,欧美市场对信用风险的担忧,不仅造成融资成本偏高,而且也缺乏流动性,不得不将资金从中国市场流出救助欧美.

2011年整个12月份,欧洲央行(ECB)都在通过7天、14天和84天反向交易以不到0.6%的利率水平向市场注入美元流动性,同时也通过方向交易和定期存款调整欧元流动性.[CN/MMTCN]

招商银行高级分析师刘东亮还指出,12月市场结汇的意愿不是很强,很多企业持有外币不结汇,外汇占款下降也可能有这个原因.

中国外汇占款自去年10月出现近四年来首现下跌,当月减少248.92亿元,11月继续下降279亿元.而路透根据央行最公布的数据计算得出,12月外汇占款下降额骤增至约1,003.3亿元人民币.[ID:nCN1328486]

分析师并表示,外汇占款趋势性下降的迹象已经显现,但去年12月份原因特殊,今年1月该数据降幅可能会大幅缩减.

"可能1月份的数据不会那麽难看,但也要看外部环境,假如欧债危机进一步恶化,资本流出可能会加剧,"刘东亮指出.

国泰君安固定收益部研究主管周文渊也表示,从趋势上讲,外汇占款在一季度肯定是继续下降的.主因人民币升值预期变成贬值预期,并且资金回报率在向下走,外资没有必要进来套利.

**降低存准需尽快**

一般意义上,央行购买外汇形成本币投放,也就是所谓的外汇占款,而所购买的外汇资产构成央行的外汇储备,12月外汇占款和外汇储备"双降",显示基础货币投放渠道受阻.

"外汇占款大幅度下降,这直接造成基础货币投放的减少,"王剑辉指出,"从经济需要上来讲,第二次降存款准备金率,宜早不宜迟."

他认为,货币政策调整要看经济的需要,其实经济低点在去年四季度和今年的一季度,考虑到货币政策时滞六个月左右,而现在经济正处於放缓的通道,央行应该适时降低存款准备金率.

上海一银行交易员指出,去年11月结售汇就出现逆差,再加上出口增长也并不强劲,贸易顺差亦经常维持低位,外汇供应有限,而资本流出对外汇需求增多,结果就造成外汇占款大幅减少,并最终导致外储下降.

中国人民银行周五公布数据显示,2011年12月末外汇储备余额为3.18万亿美元,较9月末下降206亿美元,较上年末增加3,338亿美元.12月外储为2009年第一季以来首次连续两个月下降.[ID:nCN1328486]

尽管去年12月数据还没有公布,但去年11月中国外汇储备主要构成来源--银行代客结售汇录得数据正式公布以来的首次逆差,12月贸易顺差虽然达到165.2亿美元,远超预期,但主要原因是进口意外疲软.[ID:nCN1309748]

刘东亮还指出,"外汇储备下降可能有央行干预外汇市场的原因,12月见到几次比较明显的干预,这是需要动用外储的,流出肯定存在,但规模还需要考察."

华创证券宏观经济分析师华中炜分析称,人民币的的贸易结算安排也是导致外汇储备下滑的一个因素.从长期来讲,外汇储备规模可能进一步增加,但大幅增加是不大可能了.料今年上半年,中国外储将继续下降.

**人民币汇率或暂盘整**

根据货币银行的理论,对抗资本流出,一般来讲,除了加强资本管制,就是要维持本币币值的稳定,甚至通过升值加强吸引力.

"央行在人民币中间价上已经给出措施,比如在贬值预期下将中间价设置比较高,所以前期总是出现'跌停',"交通银行金融研究中心研究员鄂永健.

汇改以来,人民币大部分时间都是单边升值走势,但中国汇市上,去年12月有十多天人民币盘中触及交易区间下限,为近几年来罕见.

王剑辉认为,中国在过去20多年的时间里,对以FDI为主的直接投资有着很强的依赖,但其实依赖的高峰已经过去了,现在中国经济发展逐渐完善和发达,可以投资的领域也不是很多.

"现在的中国央行并不需要特别为稳定外资回流而引导人民币升值,目前最好是稳住,看看未来几个月的趋势,然後再决定人民币的走势,"他指出,外汇占款和外储的下降暂时不会影响到央行的汇率政策.

上述上海的银行交易员则推测,今年是美国大选之年,人民币贬值可能性微乎其微,料兑美元将实现3%左右的升幅,但启动升值可能至少要等到3月份,央行将观察1月、2月外汇占款的数据,以及资本流出情况再决定人民币走势.(完)

(上海中文部的边竞、曾菱对此文亦有贡献)