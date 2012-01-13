《企业看点》--1月13日财务活动报导摘要

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透班加罗尔1月13日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:
* 彭博引述知情人士周四报导称,柯达(Eastman Kodak)EK.N正在同花旗(C.N)进行深入谈判,以在申请破产保护的情况下获得融资.[ID:nN1E80B0A7]
* 媒体转述韩国LG集团(003550.KS)主管Cho Jun-ho的话的报导称,公司投资计画已较上年减少,降至16.4兆(万亿)韩元.[ID:nCT0499505]
* 金融时报周五报导称,法国保险商Groupama已经挂牌出售经纪业务和英国业务,以加强其资产负债表.[ID:nL6E8CD007]
* 华尔街日报引述知情人士报导称,美国联邦检方已经对Diamond FoodsDMND.O发起刑事调查,此举可能令Diamond Foods从宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)购买Pringles业务的未决交易面临不确定性.[ID:nL1E8CCK1H]
* Mint引述两名知情消息人士报导称,日本野村控股(8604.T)已经推迟为其Indian Infrastructure Fund筹集5亿美元资金的计划.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 白云
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