《企业看点》--1月13日财务活动报导摘要

路透班加罗尔1月13日电---以下为其它媒体周五对於企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博引述知情人士周四报导称,柯达(Eastman Kodak)EK.N正在同花旗(C.N)进行深入谈判,以在申请破产保护的情况下获得融资.[ID:nN1E80B0A7]

* 媒体转述韩国LG集团(003550.KS)主管Cho Jun-ho的话的报导称,公司投资计画已较上年减少,降至16.4兆(万亿)韩元.[ID:nCT0499505]

* 金融时报周五报导称,法国保险商Groupama已经挂牌出售经纪业务和英国业务,以加强其资产负债表.[ID:nL6E8CD007]

* 华尔街日报引述知情人士报导称,美国联邦检方已经对Diamond FoodsDMND.O发起刑事调查,此举可能令Diamond Foods从宝洁(宝硷,P&G)(PG.N)购买Pringles业务的未决交易面临不确定性.[ID:nL1E8CCK1H]

* Mint引述两名知情消息人士报导称,日本野村控股(8604.T)已经推迟为其Indian Infrastructure Fund筹集5亿美元资金的计划.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)