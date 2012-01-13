〔中国债市〕交易所信用债走势平稳,预计下周买气将逐渐趋弱

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国证券交易所市场信用债本周走势平稳.农历春节前公开市场到期量少及新增外汇占款降幅逾千亿等因素,均令流动性承压.然而央行承诺适时出手逆回购,极大地缓解了资金的紧张预期.
华南一券商分析师认为,下周资金压力不减,央行可能下调存款准备金率和逆回购"双管齐下",为市场输血.但因年关将至因素,预计买盘将趋弱,收益率存在小幅上行的可能性.
"(收益率)变化不大,企业债中一些高收益的城投债成交相对活跃些,"华南一银行交易员指出.
据路透根据央行数据计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.较前两月约200多亿的水平大幅增加.显示资本流出的迹象较为明显.[ID:nCN1336898]
受信用风险事件冲击,投资者对中低评级债券继续保持谨慎.上述华南券商分析师表示,经济增速还是在下滑过程中,没有见底,中低评级品种风险依然偏高.
新年伊始,中国债市初现违约苗头,令信用债市场雪上加霜.2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司,近日宣告偿债困难.大公国际已调降其主体信用评级.[ID:nCN1321228]
此外,信用债表现分化逐渐突出.中国石油天然气集团公司本周发行的七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,落在利率区间下限,投标倍数均超30倍.[ID:nCN1328602]
以下是沪、深交易所主要债券指数情况:
证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低
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上证企业债指数.SSECBI 148.5219 +0.2167 148.5944 148.2550
上证公司债指数.SSEEBI 131.4980 +0.1066 131.5750 131.3287
上证分离债指数.SSEDCBI 132.4483 +0.4509 132.6170 131.7509
上证国债指数.SSEBI 131.6130 +0.1472 131.6137 131.4433
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深证企债指数.SZCBI 125.0070 +0.0260 125.0640 124.8380
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--发稿 冉莹; 审校 曹巍浩/林高丽
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