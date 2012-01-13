〔中国债市〕交易所信用债走势平稳,预计下周买气将逐渐趋弱

路透上海1月13日电---中国证券交易所市场信用债本周走势平稳.农历春节前公开市场到期量少及新增外汇占款降幅逾千亿等因素,均令流动性承压.然而央行承诺适时出手逆回购,极大地缓解了资金的紧张预期.

华南一券商分析师认为,下周资金压力不减,央行可能下调存款准备金率和逆回购"双管齐下",为市场输血.但因年关将至因素,预计买盘将趋弱,收益率存在小幅上行的可能性.

"(收益率)变化不大,企业债中一些高收益的城投债成交相对活跃些,"华南一银行交易员指出.

据路透根据央行数据计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,为连续第三个月下降.较前两月约200多亿的水平大幅增加.显示资本流出的迹象较为明显.[ID:nCN1336898]

受信用风险事件冲击,投资者对中低评级债券继续保持谨慎.上述华南券商分析师表示,经济增速还是在下滑过程中,没有见底,中低评级品种风险依然偏高.

新年伊始,中国债市初现违约苗头,令信用债市场雪上加霜.2010年发行的中关村集合企业债中的北京地杰通信设备股份有限公司,近日宣告偿债困难.大公国际已调降其主体信用评级.[ID:nCN1321228]

此外,信用债表现分化逐渐突出.中国石油天然气集团公司本周发行的七年及10年期企业债票面利率为4.54%和4.69%,落在利率区间下限,投标倍数均超30倍.[ID:nCN1328602]

以下是沪、深交易所主要债券指数情况:

证交所主要债券指数收盘 周五 较上周五 周高 周低

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上证企业债指数.SSECBI 148.5219 +0.2167 148.5944 148.2550

上证公司债指数.SSEEBI 131.4980 +0.1066 131.5750 131.3287

上证分离债指数.SSEDCBI 132.4483 +0.4509 132.6170 131.7509

上证国债指数.SSEBI 131.6130 +0.1472 131.6137 131.4433

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深证企债指数.SZCBI 125.0070 +0.0260 125.0640 124.8380

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