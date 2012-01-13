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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 14:18 BJT

〔韩国股市〕小幅收高但後市料维持谨慎,造船类股领涨

路透首尔1月13日电---韩国股市周五小幅收高,因西班牙和意大利标债吸引强劲需求,投资者暂获喘息,但由於欧洲疑虑犹存,涨幅依然受限.

造船类股领涨大盘,三星重工业(010140.KS)大涨3.66%,大宇造船(042660.KS)升1.6%.

综合股价指数.KS11收高0.6%至1,875.68点.(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华

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