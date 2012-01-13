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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 14:26 BJT

〔日本股市〕收涨1.1%至一周高点,受欧洲良好公债标售结果提振

路透东京1月13日电---日本股市日均指数周五收於一周高点,升穿25日移动均线,因之前欧洲公债标售表现良好,激励出口商买盘.不过在美国财报季之前,市场情绪仍然紧张.

日经指数.N225收高1.4%至8,500.02点,收在8,475附近的25日移动均线上方.

东证股价指数.TOPX收涨1.1%,报734.60点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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