〔日本股市〕收涨1.1%至一周高点,受欧洲良好公债标售结果提振

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透东京1月13日电---日本股市日均指数周五收於一周高点,升穿25日移动均线,因之前欧洲公债标售表现良好,激励出口商买盘.不过在美国财报季之前,市场情绪仍然紧张.
日经指数.N225收高1.4%至8,500.02点,收在8,475附近的25日移动均线上方.
东证股价指数.TOPX收涨1.1%,报734.60点.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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东南亚股市[.SOCN]
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