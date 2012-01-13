〔中国金融〕央行各地区分行要求法人金融机构做好信贷计划,防年初冲规模--消息

路透上海1月13日电---三位银行业消息人士周五透露,中国央行要求各地法人金融机构做好信贷投放计划,防止年初冲规模.

"我们行不存在(年初冲贷款规模)这个问题,我们每年的额度都用不完,这个主要是针对那些大行的",华东一外资银行人士对路透说.

其中,位於华东地区的央行上海总部要求,其辖区内一季度的合意新增贷款不超过去年全年的40%;而因1月份适逢元旦、春节,工作日较少,当月合意新增贷款不得超过一季度的35%.

所谓合意新增贷款,是指不用交纳差别存款准备金的适度新增贷款.

另据华中地区一央行分行人士则透露,由於各地经济发展不同,央行给予各地区的合意新增贷款增幅将有一定比例的差异.

路透尝试联系央行上海总部,但尚未获得相关评论.

在年末最後一个月的放贷冲刺下,中国去年全年人民币贷款增加7.47万亿元,全年基本实现市场预计的7.5万亿目标.在货币政策预微调的基调下,货币供应量最低阶段应已过去,今年新增贷款规模有望超过去年.[ID:nCN1325938](完)