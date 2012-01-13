〔中国并购〕中资企业今年海外并购仍将有两位数增长--普华永道

路透上海1月13日电---中资企业扬帆出海局面仍将持续,海外并购料续创新高.国际会计师行普华永道(罗兵咸永道)周五预计,基於中国对资源能源和品牌技术的需求,以及全球经济动荡带来的抄底机会,预计今年中资企业海外并购将继续保持两位数增长.

2011年中国大陆企业的海外并购数量达到207宗,同比增长10%;并购金额达429亿美元,同比增长12%,双双创下历史纪录.当年披露了16宗交易金额大於10亿美元,其中14宗属於能源和资源交易.

"全球动荡导致了大量买入机会,尤其在欧洲市场."普华永道企业购并合伙人刘晏来指出,"中国大陆企业不仅对资源和能源有战略需求,同时也在积极引进工业和消费品行业的流程及品牌."

他表示,尽管去年国内私募股权基金的交易活动总体略显平淡,但中国民营企业的资金需求今年将会持续拉动私募基金并购交易活动的增长.在去年私募股权基金大额交易创下新高的基础上,今年估计仍会有个位数的成长.

2011年,交易金额大於1,000万美元的大额私募股权基金交易共437宗,同比增长18%;交易总额为312亿美元,同比增长33%.

他认为,今年,上市退出仍将是私募股权基金的首选退出方式,但是二级资本市场的持续动荡将可能导致私募基金上市退出规模略微下降,私募股权基金将更多寻求以交易或者二次出售方式来实现退出.

尽管基金退出渠道收紧,预期私募基金的并购退出规模将保持两位数增长.(完)