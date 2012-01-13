〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元小幅走软,西班牙和意大利公债标售良好提振欧元

南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
路透苏黎世1月13日电---瑞郎兑欧元周五稍微走软,欧元受到投资者支撑,因之前西班牙与意大利公债标售获得稳健买需,且欧洲央行称该行的措施支撑市场人气.
此前欧洲央行维持1.0%的利率不变,并表示,其挹注的三年期低成本贷款正在帮助欧洲银行业.[ID:nCN1335524].欧洲央行称欧元区经济正显示出一些稳定迹象.
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。