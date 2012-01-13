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市场报道 | 2012年 1月 13日 星期五 15:10 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元小幅走软,西班牙和意大利公债标售良好提振欧元

路透苏黎世1月13日电---瑞郎兑欧元周五稍微走软,欧元受到投资者支撑,因之前西班牙与意大利公债标售获得稳健买需,且欧洲央行称该行的措施支撑市场人气.

此前欧洲央行维持1.0%的利率不变,并表示,其挹注的三年期低成本贷款正在帮助欧洲银行业.[ID:nCN1335524].欧洲央行称欧元区经济正显示出一些稳定迹象.

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