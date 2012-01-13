〔表格〕LME金属库存最新变化--1月13日

南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说

路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。