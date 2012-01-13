〔表格〕LME金属库存最新变化--1月13日

标题新闻：11月全球精炼铜供应短缺9,000吨，10月供应过剩4.9万吨－国际铜业研究组织(ICSG)
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路透伦敦1月13日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 356,825 -1,425
锡 11,205 -45
铅 352,500 -150
锌 817,500 -1,000
铝 4,970,550 -3,175
镍 92,460 +126
铝合金 138,560 持平
NASAAC 156,520 -240
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 田建华; 审校 李爽
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。