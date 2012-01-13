更正:〔新兴汇市〕印度卢比本周涨幅居首,後市或有更多资金流入

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(更正:更正表格内上日尾盘及当日涨跌幅数字)
路透新加坡1月13日电---印度卢比势将成为本周亚洲货币中涨幅最大的币种,可望录得自去年10月以来最大单周涨幅,欧债危机可能缓解的迹象周五提振亚币,并激起将有更多资金流入亚洲的希望.
交易员和分析师指出,由於亚洲地区经济和财政基本面相对较好,且有迹象显示围绕信贷紧缩的忧虑可能缓解,包括中长期投资资金在内的更多资金可能买入新兴亚洲货币,新兴亚币可能获得进一步支撑.
"股市表现不错,亚洲经济数据向好,欧元人气略微趋稳.所有这些因素都扶助亚币走高,"Westpac的外汇策略师Jonathan Cavenagh称.
交易员及分析师表示,一些中长期投资大户在近几个交易日逢低买进新兴亚币,而且可能续买,尽管规模将有限,而银行间投机客也料将加入行列.
"亚洲没有发生问题.所以美元/亚币盘跌,"马来西亚一银行交易员称.
印度卢比兑美元INR=D2本周以来已上涨2.5%.根据汤森路透资料,若守住涨幅,将是10月最後一周升值2.6%以来的单周最大涨幅.
马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat表示,新兴亚币涨势可能维持不久,他并未听到周五有对冲基金及中长期资金流入,但预料一些中长线投资人会对特定新兴亚币有兴趣,例如印尼卢比及菲律宾披索.
以下为亚洲货币兑美元0740GMT时报价:
亚洲 当日 今年以来 2011年
0740GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
---------------------------------------------------------------
日圆 JPY= 76.69 76.75 +0.08 +0.30 76.92
坡元 SGD= 1.2873 1.2905 +0.25 +0.75 1.2969
台币 TWD=TP 29.969 30.002 +0.11 +1.07 30.290
韩圜 KRW= 1148.00 1158.20 +0.89 +0.33 1151.80
泰铢 THB= 31.77 31.83 +0.19 -0.69 31.55
菲律宾披索 PHP= 43.76 44.06 +0.69 +0.18 43.84
印尼卢比 IDR= 9085.00 9150.00 +0.72 -0.28 9060.00
印度卢比 INR=IN 51.30 51.62 +0.62 +3.65 53.17
马币 MYR= 3.1320 3.1415 +0.30 +1.17 3.1685
人民币 CNY=CFXS 6.3098 6.3178 +0.13 -0.25 6.2940
---------------------------------------------------------------
(完)
--编译 白云/蔡美珍;审校 沈以文
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。