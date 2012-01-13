更正:〔新兴汇市〕印度卢比本周涨幅居首,後市或有更多资金流入

(更正:更正表格内上日尾盘及当日涨跌幅数字)

路透新加坡1月13日电---印度卢比势将成为本周亚洲货币中涨幅最大的币种,可望录得自去年10月以来最大单周涨幅,欧债危机可能缓解的迹象周五提振亚币,并激起将有更多资金流入亚洲的希望.

交易员和分析师指出,由於亚洲地区经济和财政基本面相对较好,且有迹象显示围绕信贷紧缩的忧虑可能缓解,包括中长期投资资金在内的更多资金可能买入新兴亚洲货币,新兴亚币可能获得进一步支撑.

"股市表现不错,亚洲经济数据向好,欧元人气略微趋稳.所有这些因素都扶助亚币走高,"Westpac的外汇策略师Jonathan Cavenagh称.

交易员及分析师表示,一些中长期投资大户在近几个交易日逢低买进新兴亚币,而且可能续买,尽管规模将有限,而银行间投机客也料将加入行列.

"亚洲没有发生问题.所以美元/亚币盘跌,"马来西亚一银行交易员称.

印度卢比兑美元INR=D2本周以来已上涨2.5%.根据汤森路透资料,若守住涨幅,将是10月最後一周升值2.6%以来的单周最大涨幅.

马来亚银行外汇研究主管Saktiandi Supaat表示,新兴亚币涨势可能维持不久,他并未听到周五有对冲基金及中长期资金流入,但预料一些中长线投资人会对特定新兴亚币有兴趣,例如印尼卢比及菲律宾披索.

以下为亚洲货币兑美元0740GMT时报价:

亚洲 当日 今年以来 2011年

0740GMT 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

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日圆 JPY= 76.69 76.75 +0.08 +0.30 76.92

坡元 SGD= 1.2873 1.2905 +0.25 +0.75 1.2969

台币 TWD=TP 29.969 30.002 +0.11 +1.07 30.290

韩圜 KRW= 1148.00 1158.20 +0.89 +0.33 1151.80

泰铢 THB= 31.77 31.83 +0.19 -0.69 31.55

菲律宾披索 PHP= 43.76 44.06 +0.69 +0.18 43.84

印尼卢比 IDR= 9085.00 9150.00 +0.72 -0.28 9060.00

印度卢比 INR=IN 51.30 51.62 +0.62 +3.65 53.17

马币 MYR= 3.1320 3.1415 +0.30 +1.17 3.1685

人民币 CNY=CFXS 6.3098 6.3178 +0.13 -0.25 6.2940

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(完)

--编译 白云/蔡美珍;审校 沈以文

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