〔中国债市〕人民币利率互换续跌,流动性好转预期或推动节前IRS继续走软

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周五延续跌势,随着春节临近,市场对於央行推出逆回购的预期增强,刺激机构获利了结,抛盘偏重.市场人士预计节後流动性将大幅好转,因此近期IRS或将进一步走软.
交易员表示,IRS早盘在资金成本进一步走升的带动下经历了一轮上涨,午盘後机构借机高位出货,从而令IRS掉头下跌.
"都预计春节後资金面会好转,现在(IRS利率)涨一下子,(机构)他觉得差不多了,就肯卖了,"北京一银行交易员称.
该交易员表示,春节临近银行备付压力增大,外汇占款又持续下降,因此下周流动性将受到考验.如资金面持续紧张下去,央行很有可能在春节前一周进行逆回购操作,为市场纡困.
中国央行数据显示,去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.[CN/CN]
今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.5133/3.6300 3.0043/3.0943 2.8929/2.9843 2.9929/3.0871 2.9080/3.2500
周四 3.5300/3.6517 3.0086/3.1043 2.9243/3.0200 3.0157/3.1114 2.9280/3.2620
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变动 -0.0167/-0.0217 -0.0043/-0.01 -0.0314/-0.0357 -0.0228/-0.0243 -0.0200/-0.0120
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 刘昕; 审校 乔艳红
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