〔中国债市〕人民币利率互换续跌,流动性好转预期或推动节前IRS继续走软

路透上海1月13日电---中国人民币利率互换(IRS)周五延续跌势,随着春节临近,市场对於央行推出逆回购的预期增强,刺激机构获利了结,抛盘偏重.市场人士预计节後流动性将大幅好转,因此近期IRS或将进一步走软.

交易员表示,IRS早盘在资金成本进一步走升的带动下经历了一轮上涨,午盘後机构借机高位出货,从而令IRS掉头下跌.

"都预计春节後资金面会好转,现在(IRS利率)涨一下子,(机构)他觉得差不多了,就肯卖了,"北京一银行交易员称.

该交易员表示,春节临近银行备付压力增大,外汇占款又持续下降,因此下周流动性将受到考验.如资金面持续紧张下去,央行很有可能在春节前一周进行逆回购操作,为市场纡困.

中国央行数据显示,去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336344]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.[CN/CN]

今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基於七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周五 3.5133/3.6300 3.0043/3.0943 2.8929/2.9843 2.9929/3.0871 2.9080/3.2500

周四 3.5300/3.6517 3.0086/3.1043 2.9243/3.0200 3.0157/3.1114 2.9280/3.2620

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变动 -0.0167/-0.0217 -0.0043/-0.01 -0.0314/-0.0357 -0.0228/-0.0243 -0.0200/-0.0120

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年12月人民币IRS成交的名义本金总额为2,230.58亿元人民币,较11月的1,693.38亿元增逾三成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)

--发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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