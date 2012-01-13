〔路透基点〕中国光大国际1亿美元贷款案获六家银行参与--RLPC

路透香港1月13日电---汤森路透旗下基点根据亚洲开发银行的声明报导,中国光大国际已完成由亚洲开发银行牵头的1亿美元B批贷款案,有六家银行参加.中国光大国际从事中国环保和替代能源项目方面的投资.

这六家银行包括瑞穗实业银行、恒生银行、高雄银行、国泰世华银行、彰化银行和加拿大出口信贷机构Export Development Canada。

B批贷款是亚洲开发银行针对中国光大废物变能源新项目融资计划的一部分.该计划还包括亚洲开发银行提供的1亿美元A批贷款,以及根据该银行洁净能源融资合作计划从洁净能源基金获得60万美元的技术援助.

根据A/B贷款结构,借方与一家多边开发银行签署单独的贷款协议.贷方保留A批贷款部分,将剩余的B批贷款出售给其他参与方.这家开发银行仍是正式出借方,但一旦贷款违约,参与银行不能向该正式出借方追索.

银行业人士称,在中国光大这例贷款案中,各商业银行累计提供贷款规模与亚洲开发银行提供的贷款规模相同.

此项贷款协议在1月11日签署.(完)