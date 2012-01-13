〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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韩国央行周五连续第七个月决定维持指标利率不变,符合路透调查预估.韩国央行并缓和了对抗通胀的措辞,因全球经济面临的风险加剧.[ID:nCN1336202]
欧洲央行周四宣布维持指标利率在1.0%不变,经历债务危机的侵袭,欧元区经济显示微弱的趋稳迹象.[ID:nCT0498899]
英国央行周四维持其量化宽松计画的资产购买规模在2,750亿英镑不变,在近来经济数据有好有坏情况下,选择不增加其规模.[ID:nCT0498879]
最新利率水准* 最近一次变动
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美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率11% 2011年11月31日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点
印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点
附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.75% 2011年12月20日降25基点
挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 王翔琼
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