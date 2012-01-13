〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nCN1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1993年以来变动一览表......................[ID:nCN1318334]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nCN1253122]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nCT0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nCT0499495]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nCT0492083]
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--整理 王翔琼
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。