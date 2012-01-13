〔表格〕外资在韩国股市买超1,640亿韩元,为连续第四天买超

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透首尔1月13日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,640亿韩元,为连续第四天买超.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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1月13日 164.0 135.2 -337.8
1月12日 149.9 134.9 -276.4
1月11日 112.4 71.1 -85.8
1月10日 28.9 189.3 -537.0
1月9日 -77.5 52.2 347.1
1月6日 -47.2 -69.9 303.9
1月5日 -37.3 262.3 -230.8
1月4日 298.3 99.5 -392.1
1月3日 321.8 277.3 -971.0
1月2日 -100.5 232.2 7.2
12月29日 -14.4 190.6 -99.0
12月28日 31.4 -17.0 184.2
12月27日 91.6 199.0 -209.3
12月26日 84.2 -54.0 12.9
12月23日 190.2 80.9 -530.5
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本月以来 832.8 1,361.8 -2,146.9
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今年以来 832.8 1,361.8 -2,146.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 李春喜; 审校 白云
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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