〔中国能源〕国内规模最大海上风电项目通过专家评审,总投资逾57亿元

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京1月13日电---新华社周五报导称,中国规模最大的海上风电项目--河北唐山乐亭县菩提岛海上风电场示范项目300MW工程可研报告已通过专家评审,项目总投资为57.6亿元人民币.
报导称,该风电项目预计2012年底可完成项目核准手续,2015年底前建成投入运营.项目运营後,年上网电量可达7.52亿千瓦时,年可实现销售收入7.3亿元.
乐亭菩提岛海上风电场示范项目300MW工程,初步确定选择单机容量较大的3MW及以上大型风电机组进行示范,工程推荐方案为100台单机容量3,000KW的风力发电机组.
报导称,乐亭县地处渤海湾,可供利用的风资源达3,700MW,风力资源非常丰富.
中国国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男此前称,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.[ID:nCN1330612]
中国主要风机制造商有华锐风电(601558.SS)、金风科技(2208.HK)(002202.SZ)等.(完)
--发稿 谢衡; 审校 曾祥进
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