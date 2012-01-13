〔中国能源〕国内规模最大海上风电项目通过专家评审,总投资逾57亿元

路透北京1月13日电---新华社周五报导称,中国规模最大的海上风电项目--河北唐山乐亭县菩提岛海上风电场示范项目300MW工程可研报告已通过专家评审,项目总投资为57.6亿元人民币.

报导称,该风电项目预计2012年底可完成项目核准手续,2015年底前建成投入运营.项目运营後,年上网电量可达7.52亿千瓦时,年可实现销售收入7.3亿元.

乐亭菩提岛海上风电场示范项目300MW工程,初步确定选择单机容量较大的3MW及以上大型风电机组进行示范,工程推荐方案为100台单机容量3,000KW的风力发电机组.

报导称,乐亭县地处渤海湾,可供利用的风资源达3,700MW,风力资源非常丰富.

中国国家发改委副主任、国家能源局局长刘铁男此前称,2012年将实施第二批规模为1,500万-1,800万千瓦的风电项目建设计划;同时将实施"十二五"(2011-2015年)第一批规模为300万千瓦的太阳能光伏开发计划.[ID:nCN1330612]

中国主要风机制造商有华锐风电(601558.SS)、金风科技(2208.HK)(002202.SZ)等.(完)