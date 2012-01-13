《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元上涨,受空头回补提振

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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0744GMT---欧元兑美元EUR=上升0.3%,报1.2871,接近盘中高位,受希腊即将达成债务协议的乐观情绪提振,投资者空头回补.
止损买单亦支撑欧元守在16个月低点上方.上日欧洲央行会议结束及西班牙标债表现强劲後,短期市场人气改善.
欧元交叉盘亦扬升.欧元兑日圆EURJPY=R涨0.3%,欧元兑澳元EURAUD=R从纪录低位回升.美元处於守势,美元指数.DXY下降0.3%.美元兑日圆JPY=几无变动,报76.70.
投资者静待日内稍晚的意大利债券标售.若标债结果强劲,或将推升欧元.(完)
--编译 王翔琼;审校 蔡美珍
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