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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 16:00 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元上涨,受空头回补提振

0744GMT---欧元兑美元EUR=上升0.3%,报1.2871,接近盘中高位,受希腊即将达成债务协议的乐观情绪提振,投资者空头回补.

止损买单亦支撑欧元守在16个月低点上方.上日欧洲央行会议结束及西班牙标债表现强劲後,短期市场人气改善.

欧元交叉盘亦扬升.欧元兑日圆EURJPY=R涨0.3%,欧元兑澳元EURAUD=R从纪录低位回升.美元处於守势,美元指数.DXY下降0.3%.美元兑日圆JPY=几无变动,报76.70.

投资者静待日内稍晚的意大利债券标售.若标债结果强劲,或将推升欧元.(完)

--编译 王翔琼;审校 蔡美珍

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