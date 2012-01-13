〔中国汇市〕人民币兑美元大幅收涨,结汇卖盘午後涌现(更新版)

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 人民币兑美元大幅收涨
* 午盘结汇卖盘大增
* 12月外汇占款降幅扩大,暂未影响市况
* 但短期仍可能令人民币承压
路透上海1月13日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五大幅收涨.午後大量结汇卖盘涌现,激发人民币突破此前的盘整之势,强势上扬.尽管去年四季度中国外储下降,且12月外汇占款降幅大增,但市况暂未受此影响.
"主要是因为个别大行大量结汇,所以说(把美元)砸下来了,"上海一银行交易员指出.
他并表示,年初确实存在结汇量扩大的情况.此前投资者多延续一贯的思路,做多美元,但随後大量的结汇盘还是对市场形成冲击.虽然12月新增外汇占款大幅下降,但伴随着1月结汇量的增加,外汇占款不太可能重蹈12月的覆辙.
不过,亦有交易员认为,外汇占款连续三个月减少显示资本流出迹象已较为明显,而且这一趋势暂无扭转的迹象,人民币兑美元短期可能将会承压,但在央行遏制贬值预期的意图下,即使有所调整,下行幅度也不会很大.
华南一银行交易员称,外汇占款进入下降趋势已经在预期当中,现在的人民币兑美元市场走势也已经隐含了一定的预期.但不利的数据仍会对人民币走势形成一定压制,近期人民币兑美元可能会小幅走低.
中国去年12月外汇占款连续第三个月下降,且降幅骤增至逾千亿元人民币,同时去年四季度外汇储备亦减少206亿美元,显示资本流出的迹象较为明显,同时结汇意愿下降可能亦是重要原因.[ID:nCN1336898]
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
-------------------------------------------------------------------
6.3066 6.3053 6.3198 6.3201 6.3230 6.3178
上述华南交易员并指出,今年央行在汇率政策上可能将倾向於双向波动,在一定区间内反复震荡或将成为今年最为常见的走势,预计人民币兑美元未来一至两个月内在6.30附近拉锯,不太会有明显的升值动作.
欧元兑美元周五在东京汇市时段上涨,止损买单加剧涨势,市场对希腊达成债券互换协议的希望升温,亦支撑欧元.[FRX/CN]
以下为北京时间16:37,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3000/90 6.3120
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3000/30 6.3115
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水343点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3409元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 边竞/冉莹; 审校 林高丽
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