《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

南非汇市：兰特兑美元变动不大，此前财长戈尔丹发表预算演说
路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
路透伦敦1月13日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:升逾1.2740美元之後,上档修正走势获得支撑,并引发第一波的空头回补.当日也收在1.2819上方,意味着更多证据显示上档修正幅度更大.欧元正试图攻克现已成阻力位的先前关键支撑位1.2860,因此短线料还将持续走高.阻力位分别在1.2860、1.2940、1.3077以及1.32.
英镑/美元:英镑从未突破1.5270/96关键支撑位的低端,因此昨日未有新信号被触发.现正持续的反弹料将在一两天内於1.5407附近停滞.下挡若跌破1.5367甚或1.5312,将证实英镑重拾跌势.
欧元/澳元:欧元上日演出上升型态的当日逆转(低点下移,高点上移,收盘高於前日的日高),因此展开一场急需的上档修正,主要设想是涨至1.2540区域.(完)
--编译 沈以文; 审校 高琦
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)
路透2月22日 - 美国股市周三开盘微跌，因能源股下挫，美股在前一交易日创新高。投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布上次政策会议的会议记录，以寻找下次升息时机的线索。