《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月13日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:升逾1.2740美元之後,上档修正走势获得支撑,并引发第一波的空头回补.当日也收在1.2819上方,意味着更多证据显示上档修正幅度更大.欧元正试图攻克现已成阻力位的先前关键支撑位1.2860,因此短线料还将持续走高.阻力位分别在1.2860、1.2940、1.3077以及1.32.

英镑/美元:英镑从未突破1.5270/96关键支撑位的低端,因此昨日未有新信号被触发.现正持续的反弹料将在一两天内於1.5407附近停滞.下挡若跌破1.5367甚或1.5312,将证实英镑重拾跌势.

欧元/澳元:欧元上日演出上升型态的当日逆转(低点下移,高点上移,收盘高於前日的日高),因此展开一场急需的上档修正,主要设想是涨至1.2540区域.(完)

--编译 沈以文; 审校 高琦

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