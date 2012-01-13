〔中国能源〕发改委首次公布北京等七省市为首批碳排放权交易试点

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京1月13日电---中国国家发改委周五首次发布包括北京市、天津市、上海市、重庆市、广东省、湖北省、深圳市七省市开展碳排放权交易试点工作要求.
发改委网站刊登通知并称,"各试点地区要着手研究制定碳排放权交易试点管理办法,明确试点的基本规则,测算并确定本地区温室气体排放总量控制目标,研究制定温室气体排放指标分配方案."
通知并要求,七个试点要建立本地区碳排放权交易监管体系和登记注册系统,培育和建设交易平台,做好碳排放权交易试点支撑体系建设.
该通知注明时间为"2011年10月29日".去年8月曾有媒体报导引述发改委官员确定除深圳外的其他六个城市进入试点,同年10月又有报导称深圳亦进入试点范围,广东省将与深圳市分别进行试点工作.
中国政府规划在"十二五"(2011-2015)期间逐步建立国内碳排放交易市场,推动运用市场机制以较低成本实现2020年控制温室气体排放行动目标,加快经济发展方式转变和产业结构升级.
中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.(完)
--发稿 李然; 审校 杨淑祯
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