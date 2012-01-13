〔中国票据市场〕转贴利率走稳,年关渐近下周料成交寥寥

路透上海1月13日电---中国票据市场转贴利率周五走稳.年关渐近,企业出票量日趋减少,银行交投热情亦显着降低,市场成交颇为清淡,且预计下周市场将更为淡静,寥寥成交下转贴利率料呈盘整走势.

华北一银行交易员指出,票据由於需要实物交割,涉及异地的票据成交必须携票前往,这在一票难求的春运时节非常困难;加上银行人员陆续放假,交投兴致进一步降低.

"现在机票也不好买,你要买头等舱都不一定买得到,坐火车又不安全,...我们现在做的也不多,下周估计更少吧,只有一些个性化的需求会有成交,比如要冲规模之类,"他称.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.[ID:CN1336398]

今年春节假期为1月22日-1月28日.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549

上日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549

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变动 0 / 0 0 / 0 0 / 0

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价续走稳**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1957%,连续两日持稳.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.4023/3.3333 3.3844/3.3144

上日 3.4023/3.3343 3.3804/3.3104

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曾菱; 审校 林高丽

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