〔中国票据市场〕转贴利率走稳,年关渐近下周料成交寥寥

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国票据市场转贴利率周五走稳.年关渐近,企业出票量日趋减少,银行交投热情亦显着降低,市场成交颇为清淡,且预计下周市场将更为淡静,寥寥成交下转贴利率料呈盘整走势.
华北一银行交易员指出,票据由於需要实物交割,涉及异地的票据成交必须携票前往,这在一票难求的春运时节非常困难;加上银行人员陆续放假,交投兴致进一步降低.
"现在机票也不好买,你要买头等舱都不一定买得到,坐火车又不安全,...我们现在做的也不多,下周估计更少吧,只有一些个性化的需求会有成交,比如要冲规模之类,"他称.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五明显走升,因新年伊始银行年底前突击揽入的存款逐步流出,且春节长假临近导致银行备付压力增大.[ID:CN1336398]
今年春节假期为1月22日-1月28日.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
------------------------------------------------------
今日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549
上日 8.3792/7.9731 8.6423/8.2802 9.7364/9.1549
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变动 0 / 0 0 / 0 0 / 0
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处於分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限於汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价续走稳**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为6.1957%,连续两日持稳.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.4023/3.3333 3.3844/3.3144
上日 3.4023/3.3343 3.3804/3.3104
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
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央行票据参考率报价 <0#CNTBFIX=R> 国债参考率报价 <0#CNTSYFIX=R>
金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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