〔路透基点〕奇美电子下周将与债权银行讨论延期还款事项--RLPC

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透香港1月13日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾奇美电子下周将与银行讨论延期偿还贷款的选项.奇美电子以营收计为全球第三大液晶显示器(LCD)生产商.
这将是自台湾经济部向银行发送公文,劝说其调整奇美电子债务安排以来,奇美与债权银行之间首次会面.经济部希望推迟1月9日到期的56亿台币本金偿还时间.
"一个可能的选项是,把本金偿还时间展延六个月,允许这段期间只付利息.需要有三分之二的债权人同意才能通过提案,"一知情人士表示.
奇美电子申请债限展延之前所筹组的两笔联贷均已搁置,分别是一笔高至18亿美元的应收账款联贷案与一笔600亿台币定期贷款联贷.
"一旦已提交推迟还款的申请,奇美应该不会继续推进新的贷款案."台北一从事贷款业务的资深银行业人士称.
"在目前情况下,那笔定期贷款联贷可能被取消,而应收账款联贷案能否推进要看债权银行.银行可能希望保留应收账款,作为未来还款来源,但这将限制奇美可用的营运资本,使它的运转变得更困难."
18亿美元的应收账款联贷案在2011年11月启动,属於循环贷款性质.而600亿台币定期贷款则是在2011年6月启动,融资用於在台湾兴建8.5代晶圆新厂.
据本地媒体报导,奇美电子目前债务规模超过2,400亿台币,其中约600亿台币将很快到期.
奇美电子去年前三个季度净亏444.5亿台币,不过据路透报导,全年营收较上年增长4.4%达到5,011.4亿台币.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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