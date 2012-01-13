〔路透基点〕奇美电子下周将与债权银行讨论延期还款事项--RLPC

路透香港1月13日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,台湾奇美电子下周将与银行讨论延期偿还贷款的选项.奇美电子以营收计为全球第三大液晶显示器(LCD)生产商.

这将是自台湾经济部向银行发送公文,劝说其调整奇美电子债务安排以来,奇美与债权银行之间首次会面.经济部希望推迟1月9日到期的56亿台币本金偿还时间.

"一个可能的选项是,把本金偿还时间展延六个月,允许这段期间只付利息.需要有三分之二的债权人同意才能通过提案,"一知情人士表示.

奇美电子申请债限展延之前所筹组的两笔联贷均已搁置,分别是一笔高至18亿美元的应收账款联贷案与一笔600亿台币定期贷款联贷.

"一旦已提交推迟还款的申请,奇美应该不会继续推进新的贷款案."台北一从事贷款业务的资深银行业人士称.

"在目前情况下,那笔定期贷款联贷可能被取消,而应收账款联贷案能否推进要看债权银行.银行可能希望保留应收账款,作为未来还款来源,但这将限制奇美可用的营运资本,使它的运转变得更困难."

18亿美元的应收账款联贷案在2011年11月启动,属於循环贷款性质.而600亿台币定期贷款则是在2011年6月启动,融资用於在台湾兴建8.5代晶圆新厂.

据本地媒体报导,奇美电子目前债务规模超过2,400亿台币,其中约600亿台币将很快到期.

奇美电子去年前三个季度净亏444.5亿台币,不过据路透报导,全年营收较上年增长4.4%达到5,011.4亿台币.(完)