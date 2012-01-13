〔中国央企〕中航工业今年力争实现利润150亿元,同比增速高於去年

路透北京1月13日电---中国航空工业集团公司称,今年将力争实现利润150亿元人民币.据此测算同比增长约23%,高於去年.

该集团网站周四刊登文章援引总经理林左鸣的话称,今年全年力争实现销售收入3,000亿元,EVA(经济增加值)48亿元.

"非航民品要提高产业集中度,培育新兴产业,打造拳头产品,力争收入突破千亿."他在中航工业2012年度峰会上称.

中航工业集团由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成.其2011年营业收入同比增长23%,至2,581亿元;实现利润122亿元,扣除不可比因素後同比增长18.8%.

此外,该集团过去三年在海内外共并购58家公司.去年的国际并购对象包括,美国耐世特汽车、日本NEC液晶、美国西锐飞机及美国大陆航空发动机公司等.

中国证券报本月初文章援引林左鸣称,中航工业海外并购的第一位目标将是航空业公司,第二位是与航空同源的制造业,包括国内相对空心化的汽车零部件制造业.

他并欢迎民营企业一起参与海外并购,称"今後这部分并购资产可以进入上市公司,为民营企业提供退出通道."

中航工业集团设有航空装备、发动机、直升机、通用飞机、汽车等产业板块,下辖逾20家上市公司,包括中航科工(2357.HK)、哈飞股份(600038.SS)、洪都航空(600316.SS)等.(完)