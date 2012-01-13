〔中国央企〕中航工业今年力争实现利润150亿元,同比增速高於去年

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透北京1月13日电---中国航空工业集团公司称,今年将力争实现利润150亿元人民币.据此测算同比增长约23%,高於去年.
该集团网站周四刊登文章援引总经理林左鸣的话称,今年全年力争实现销售收入3,000亿元,EVA(经济增加值)48亿元.
"非航民品要提高产业集中度,培育新兴产业,打造拳头产品,力争收入突破千亿."他在中航工业2012年度峰会上称.
中航工业集团由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成.其2011年营业收入同比增长23%,至2,581亿元;实现利润122亿元,扣除不可比因素後同比增长18.8%.
此外,该集团过去三年在海内外共并购58家公司.去年的国际并购对象包括,美国耐世特汽车、日本NEC液晶、美国西锐飞机及美国大陆航空发动机公司等.
中国证券报本月初文章援引林左鸣称,中航工业海外并购的第一位目标将是航空业公司,第二位是与航空同源的制造业,包括国内相对空心化的汽车零部件制造业.
他并欢迎民营企业一起参与海外并购,称"今後这部分并购资产可以进入上市公司,为民营企业提供退出通道."
中航工业集团设有航空装备、发动机、直升机、通用飞机、汽车等产业板块,下辖逾20家上市公司,包括中航科工(2357.HK)、哈飞股份(600038.SS)、洪都航空(600316.SS)等.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
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