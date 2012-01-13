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市场报道 | 2012年 1月 13日 星期五 16:22 BJT

〔标题新闻〕西班牙12月CPI终值为较上月增长0.1%,较上年同期增长2.4%,预估分别为增长0.2%和2.4%

注:消费者物价指数(CPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7N1009]

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