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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 16:35 BJT

《外汇动态》尽管薪酬结算日浮现美元买兴,但美元/日圆的升势受阻

0818GMT---由於1月15日是落在周日,因此通常由日本进口商引领的薪酬结算日资金流动就提前到了周五发动.与此同时,日本石油公司据闻也仍在买进美元,或许是要在伊朗制裁事宜有任何进展以前锁定一些供应.

真正的意外来自於日本出口商和投资者大肆卖出美元/日圆,这基本上抹杀掉美元买盘.显而易见,有一些宏观账户据称也在做空美元/日圆.(完)

--编译 高琦;审校 李爽

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