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债券 | 2012年 1月 13日 星期五 16:43 BJT

《外汇动态》关注意大利标债结果,若获强劲买需或助涨欧元

0831GMT---意大利周五稍晚的标债将考验投资者对其公债的兴趣.市场将观望意大利是否能重演西班牙成功标债的一幕,获得强劲需求.若意大利标债获得强劲买需,欧元或呈涨势,尽管涨势可能短暂.(完)

--编译 李爽;审校 丁琦

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