《外汇动态》关注意大利标债结果,若获强劲买需或助涨欧元

标题新闻：IMF称葡萄牙银行业的资本缓冲相对于坏账规模不够大，敦促银行清理资产负债表
IMF：国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
0831GMT---意大利周五稍晚的标债将考验投资者对其公债的兴趣.市场将观望意大利是否能重演西班牙成功标债的一幕,获得强劲需求.若意大利标债获得强劲买需,欧元或呈涨势,尽管涨势可能短暂.(完)
--编译 李爽;审校 丁琦
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