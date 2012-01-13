〔中国债市〕现券收益率微幅震荡,市场关注春节前央行动向

路透上海1月13日电---中国银行间债市周五现券收益率微幅震荡.流动性日趋紧张,机构买入积极性减弱,令收益率维持盘整.春节临近,下周着重关注央行调降存款准备金率及逆回购操作能否兑现.

北京一银行交易员表示,目前资金成本居高不下,对於现券收益率下行形成阻力.只有流动性出现实质性好转,才能为现券市场新一轮走好注入动能.

"(资金面宽松)预期尚未明确化之前,债市只能维持现在的震荡走势,就看下周央行能不能有大动作了."该交易员称.

该交易员表示,今日公布的12月外汇占款下跌逾千亿,令市场对於下周央行将降准或进行逆回购的期待愈加强烈.

剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.46%,上日尾盘为3.43%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.6771 4.8975

上日 3.4889 4.1816

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4890/3.4213

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6971/2.6281

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5588/3.4908 (完)

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欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 刘昕; 审校 曾祥进

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