〔中国债市〕现券收益率微幅震荡,市场关注春节前央行动向

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---中国银行间债市周五现券收益率微幅震荡.流动性日趋紧张,机构买入积极性减弱,令收益率维持盘整.春节临近,下周着重关注央行调降存款准备金率及逆回购操作能否兑现.
北京一银行交易员表示,目前资金成本居高不下,对於现券收益率下行形成阻力.只有流动性出现实质性好转,才能为现券市场新一轮走好注入动能.
"(资金面宽松)预期尚未明确化之前,债市只能维持现在的震荡走势,就看下周央行能不能有大动作了."该交易员称.
该交易员表示,今日公布的12月外汇占款下跌逾千亿,令市场对於下周央行将降准或进行逆回购的期待愈加强烈.
剩余期限约0.9年的央票1101094券最新成交tCN1101094=CFXS在3.46%,上日尾盘为3.43%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
----------------------------------
今日 4.6771 4.8975
上日 3.4889 4.1816
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4890/3.4213
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.6971/2.6281
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5588/3.4908 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
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--发稿 刘昕; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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