〔外汇期权〕欧元/美元反弹止步在1.2880,期权波动率走势迟滞--IFR

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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IFR伦敦1月13日电---欧元兑美元反弹之势在1.2880止步,昨日再次坚守1.2650的期权障碍.随着上档空头回补持续,伦敦早盘浮现对期限不到一周、行权价1.2900的期权买兴.
欧元兑美元期权隐含波动率走势仍旧沉重,甚至已扩大近期与较长期低点,若与实际波动率相比,还有更多下行空间.
欧元兑美元一个月期价平期权波动率报11.4%,三个月与一年期分别报12.25%与13.3%.一个月期Delta值为0.25的期权风险逆转指标料将再探周二所创一年新低0.6%.
英镑兑美元期权风险逆转指标报价创长期新低,偏向英镑卖权,昨日交投在0.8%,但一个月期价平期权波动率料再次测试近期与较长期低点8.5%.
欧元兑英镑一个月期权波动率仍在圣诞前低点暨三年低点7.5%的上方受到支撑.
欧元兑瑞郎期权波动率持稳,此前在瑞士央行总裁希尔德布兰德事件後略有反弹,1.2100的汇价障碍位昨日被破,协助一个月期波动率升破5.0%.
澳元兑美元期权波动率已扩大数月低点至12.0%,不过一个月期风险逆转指标今日报在1.75%,成交活跃.
美元兑日圆期权波动率从周四高位缓慢回落.(完)
--编译 隋芬;审校 白云
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