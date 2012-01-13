〔外汇期权〕欧元/美元反弹止步在1.2880,期权波动率走势迟滞--IFR

IFR伦敦1月13日电---欧元兑美元反弹之势在1.2880止步,昨日再次坚守1.2650的期权障碍.随着上档空头回补持续,伦敦早盘浮现对期限不到一周、行权价1.2900的期权买兴.

欧元兑美元期权隐含波动率走势仍旧沉重,甚至已扩大近期与较长期低点,若与实际波动率相比,还有更多下行空间.

欧元兑美元一个月期价平期权波动率报11.4%,三个月与一年期分别报12.25%与13.3%.一个月期Delta值为0.25的期权风险逆转指标料将再探周二所创一年新低0.6%.

英镑兑美元期权风险逆转指标报价创长期新低,偏向英镑卖权,昨日交投在0.8%,但一个月期价平期权波动率料再次测试近期与较长期低点8.5%.

欧元兑英镑一个月期权波动率仍在圣诞前低点暨三年低点7.5%的上方受到支撑.

欧元兑瑞郎期权波动率持稳,此前在瑞士央行总裁希尔德布兰德事件後略有反弹,1.2100的汇价障碍位昨日被破,协助一个月期波动率升破5.0%.

澳元兑美元期权波动率已扩大数月低点至12.0%,不过一个月期风险逆转指标今日报在1.75%,成交活跃.

美元兑日圆期权波动率从周四高位缓慢回落.(完)