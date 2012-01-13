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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 17:11 BJT

〔金属期市〕伦铜持稳8,000美元上方,中国长假前买盘减缓限制涨势

路透上海1月13日电---伦敦期铜周五持稳在略高於8,000美元,在意大利标债前对风险资产偏好升温予以支撑,但中国消费方在一周长假前买盘减缓,限制期铜涨势.

0840GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.04%报每吨8,001.75美元.本周铜价有望录得5.6%的涨幅,之前已连续两周周线下跌.

3月沪铜期货合约SCFc3涨1.05%报每吨58,000元人民币(合9,200美元).

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