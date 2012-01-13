〔金属期市〕伦铜持稳8,000美元上方,中国长假前买盘减缓限制涨势

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---伦敦期铜周五持稳在略高於8,000美元,在意大利标债前对风险资产偏好升温予以支撑,但中国消费方在一周长假前买盘减缓,限制期铜涨势.
0840GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3跌0.04%报每吨8,001.75美元.本周铜价有望录得5.6%的涨幅,之前已连续两周周线下跌.
3月沪铜期货合约SCFc3涨1.05%报每吨58,000元人民币(合9,200美元).
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