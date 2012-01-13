《中国市场主要利率水平一周回顾》--1月13日

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海1月13日电---以下为中国市场主要利率水平一周回顾(单位均为%): 证交所 银行间 #公开市场 路透参考率 路透一个月 上海银行间隔夜同业 七天回购 七天回购 一年央票 一年央票 银票转贴参考率 拆放利率(Shibor) CN7DRPO=SS CN7DRP=CFXS <0#CNTBFIXBMK=> CN1MBAYFIX= SHICNYOND= ------------------------------------------------------------------------------------------ 本周五 5.2900 4.8975 -- 3.4552 8.3792 4.6363 较上周五 +3.3750 +0.5912 -- -0.0197 +0.0210 +0.6384 周高 5.2900 4.8975 -- 3.4693 8.3829 4.6363 周低 2.8000 3.9949 -- 3.4552 8.3774 3.2400 ------------------------------------------------------------------------------------------ **中国主要官方利率指标** 一年期存款 一年期贷款 法定准备金 超额准备金 基准利率 基准利率 利率 利率 ---------------------------------------------------- 3.50% 6.56% 1.62% 0.72% 注: 1.证交所债市七天国债回购利率采用收盘价,银行间债市七天国债回购采用加权平均价 2.路透参考率<0#CNTBFIX=R>一年央票取的是买卖报价的中间值 3.路透全国银票转贴参考率<0#CNBAYBMK=>选取的是1个月到期票据的买断报价 4.Shibor报价於2007年1月4日起正式发布. 5.#本周央行未进行公开市场操作.(完) --整理 冉莹/曲伟治; 审校 林高丽
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。