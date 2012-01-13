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亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 17:42 BJT

〔新债招标〕四川铁路投资集团20亿五年中票,票面利率5.71%--路透数据

路透上海1月13日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国四川省铁路产业投资集团有限责任公司
周五簿记建档发行的20亿元人民币五年期中期票据,最终确定票面利率5.71%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 四川铁路      40        20      5        5.71%     民生银行      AA+       1/16       1/17
 投资集团                                           华夏银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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