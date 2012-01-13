〔新债招标〕四川铁路投资集团20亿五年中票,票面利率5.71%--路透数据

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透上海1月13日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国四川省铁路产业投资集团有限责任公司 周五簿记建档发行的20亿元人民币五年期中期票据,最终确定票面利率5.71%. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 四川铁路 40 20 5 5.71% 民生银行 AA+ 1/16 1/17 投资集团 华夏银行 =============================================================================================(完) --发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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路透2月22日 - 美国豪宅建筑商TOLL BROTHERS INC公布季度获利和营收优于预期，受惠于需求强劲，公司并调升当前年度交屋量的预估区间低端。
路透2月22日 - 美国太阳能公司FIRST SOLAR INC因一重大项目的出售时间而上调2017年营收预估，但公司方称亚利桑那州一项大型设备案已被取消，因当地反对其设置在原住民土地。