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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 18:39 BJT

〔泰国经济〕财长预计第一季GDP同比增长2.6%,2012年经济增速或达5%

路透曼谷1月13日电---泰国财长Thirachai Phuvanatnaranubala周五表示,预计第一季GDP同比增长2.6%,2012年经济增长率或达到5%.(完)

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