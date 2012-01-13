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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 17:46 BJT

〔新债招标〕中国石化50亿元九个月期超短融,票面利率4.38%--路透数据

路透上海1月13日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国石油化工股份有限公司(600028.SS)
(0386.HK)周五簿记建档发行的50亿元人民币九个月期超短期融资券,最终确定票面利率4.38%.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    票面利率      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中国石化     300        50      9       4.38%       工商银行      AAA       1/16       1/17
 (600028.SS)(0386.HK)                                中国银行
 =============================================================================================(完)

  --发稿 冉莹; 审校 杨淑祯

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