〔中国能源〕国务院发布"十二五"控制温室气体排放方案,将多种手段并用

路透北京1月13日电---中国国务院周五发布通知,对"十二五"控制温室气体排放工作提出具体方案,将开展低碳发展试验试点、探索建立碳排放交易市场、加快建立温室气体排放统计核算体系等工作.

刊登在中国政府网的通知并称,"十二五"(2011-2015)期间将运用优化产业和能源结构、增加碳汇造林、发展低碳能源及加强高排放产品节约与替代等多种手段,合理控制能源消费总量.

"更多地发挥市场机制作用,加强低碳技术研发和推广应用,加快建立以低碳为特征的工业、能源、建筑、交通等产业体系和消费模式,有效控制温室气体排放,提高应对气候变化能力,促进经济社会可持续发展."国务院要求.

同时,通知还提出,要将温室气体排放基础统计指标纳入政府统计指标体系;建立自愿减排交易机制;并将通过开展和推进低碳省区和城市及碳排放权交易等试点来进一步完善低碳发展机制.

今日稍早,中国国家发改委首次发布包括北京市、天津市、上海市、重庆市、广东省、湖北省、深圳市七省市开展碳排放权交易试点工作要求,以推动运用市场机制实现较低成本控制温室气体排放目标.[ID:nCN1336948]

中国此前提出目标,到2020年单位国内生产总值(GDP)二氧化碳排放要比2005年下降40%-45%,届时非化石能源消费占一次能源消费15%;十二五要实现单位GDP能耗和二氧化碳排放分别下降16%和17%的目标.(完)

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