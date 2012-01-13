〔中国信用债评级〕大公国际将广西农垦集团主体评级从AA-上调至AA

* 发行主体: 广西农垦集团有限责任公司

* 发行量及品种: 10亿元一年期短期融资券(11农垦CP01CN1181215=CFXS)

* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司

* 评级调整情况: 主体评级由AA-调升至AA

评级展望由正面调整至稳定

债项评级维持A-1

路透上海1月13日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将广西农垦集团有限责任公司主体信用评级由AA-调升至AA,评级展望由正面调整至稳定,并维持A-1的债项评级.

刊登在中国债券信息网的报告表示,该公司是全国第三大制糖企业,拥有成熟的甘蔗种植技术,及全国最大的木薯淀粉生产企业.2010年以来,公司营业收入进一步增长,毛利率水平有所提高,整体竞争力增强.2010年公司经营性净现金流大幅增加,对负债和利息的保障程度有所提高.

不过报告也指出,公司主要产品面临市场价格波动的影响,自然灾害依然是公司面临的不稳定风险.且在建项目较多,面临一定资本支出压力.(完)