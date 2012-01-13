〔中国信用债评级〕大公国际将广西农垦集团主体评级从AA-上调至AA

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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* 发行主体: 广西农垦集团有限责任公司
* 发行量及品种: 10亿元一年期短期融资券(11农垦CP01CN1181215=CFXS)
* 评级公司: 大公国际资信评估有限公司
* 评级调整情况: 主体评级由AA-调升至AA
评级展望由正面调整至稳定
债项评级维持A-1
路透上海1月13日电---中国大公国际资信评估有限公司发布最新跟踪评级报告,将广西农垦集团有限责任公司主体信用评级由AA-调升至AA,评级展望由正面调整至稳定,并维持A-1的债项评级.
刊登在中国债券信息网的报告表示,该公司是全国第三大制糖企业,拥有成熟的甘蔗种植技术,及全国最大的木薯淀粉生产企业.2010年以来,公司营业收入进一步增长,毛利率水平有所提高,整体竞争力增强.2010年公司经营性净现金流大幅增加,对负债和利息的保障程度有所提高.
不过报告也指出,公司主要产品面临市场价格波动的影响,自然灾害依然是公司面临的不稳定风险.且在建项目较多,面临一定资本支出压力.(完)
--发稿 冉莹; 审校 林高丽
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