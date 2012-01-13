〔亚洲橡胶〕1月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

标题新闻：日产汽车称英国脱欧引发英镑下跌令其今年前两月状况略差于去年同期，因持英镑不足
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路透1月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:
合约 日盘 成交量 晚盘 成交量
1月 260.0 62 257.6 13
2月 261.5 8 261.9 1
3月 267.6 7 267.3 3
4月 272.3 69 272.3 14
5月 275.1 599 275.6 52
6月 277.6 3722 277.8 272
* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.
* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.
* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)
--编译 王翔琼; 审校 高琦
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