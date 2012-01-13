版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 13日 星期五 18:13 BJT

〔亚洲橡胶〕1月13日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月13日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 260.0 62 257.6 13

2月 261.5 8 261.9 1

3月 267.6 7 267.3 3

4月 272.3 69 272.3 14

5月 275.1 599 275.6 52

6月 277.6 3722 277.8 272

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王翔琼; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐