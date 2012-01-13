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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 18:43 BJT

〔欧元债市〕意大利三年期BTP债券标售收益率触及2011年9月以来最低

路透罗马1月13日电---意大利周五标售三年期公债,收益率自12月底的5.62%降至4.83%,创下2011年9月以来最低.(完)

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