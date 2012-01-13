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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 22:25 BJT

〔欧元区评等〕标普拟周五调降欧元区几个国家的评级,不包括德国--消息

路透柏林1月13日电---欧元区一位资深政府消息人士称,信用评级机构标准普尔周五将下调欧元区几个国家的评级,其中不包括德国.

这位消息人士并未透露哪些国家的债信评级将被下调.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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