〔美国股市〕开盘下跌,此前有消息称标普将下调欧元区几个国家的评级

路透纽约1月13日电---美国股市周五开盘下跌,此前有消息称,评级机构标准普尔将下调欧元区几个国家的评级.
道琼工业指数.DJI跌86.05点,或0.69%,至12,384.97点.标准普尔500指数.SPX下滑10.42点,或0.80%,至1,285.08点,Nasdaq指数.IXIC跌20.99点或0.77%,至2,703.71点.
欧元区一位资深消息人士称,标普将於周五晚些时候宣布下调欧元区几个国家的评级,德国不在其中.(完)
--编译 兰秀娟;审校 于春红
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