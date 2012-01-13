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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 23:18 BJT

〔标题新闻〕比利时政府公布该国去年预算赤字占GDP比重为4%,高於政府先前预估的3.6%

注: GDP指国内生产总值.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CD2XL]

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