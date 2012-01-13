〔表格〕汤森路透/美国密西根大学美国1月消费者信心指数初值为74.0

标题新闻：美国际贸易委员会裁决从中国进口的受政府补贴的客车和卡车轮胎未损害美国企业利益
美国国际贸易委员会(ITC) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透1月13日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:
* 汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值为74.0(路透调查预估为71.5),12月终值为69.9
* 汤森路透/美国密西根大学1月消费者预期指数初值为68.4(预估为65.0),12月终值为63.6
* 汤森路透/美国密西根大学1月消费者现况指数初值为82.6(预估为80.2),12月终值为79.6
以下为详细数据:
1月初值 12月 11月 10月 9月 8月
信心指数 74.0 69.9 64.1 60.9 59.4 55.7
现况指数 82.6 79.6 77.6 75.1 74.9 68.7
预期指数 68.4 63.6 55.4 51.8 49.4 47.4
一年通胀预期 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5
五年通胀预期 2.8 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9(完)
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--编译 兰秀娟;审校 于春红
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路透约翰内斯堡2月22日 - 南非兰特周三变动不大，此前财长戈尔丹宣布，将上调高收入人群的个人所得税，凸显南非面临增加收入以弥补预算赤字的挑战。
全美不动产协会周三公布，美国1月成屋销售增长3.3%，年率为569万户，为2007年2月以来最高。12月成屋销售年 率由549万户上修至551万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%)