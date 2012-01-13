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货币新闻 | 2012年 1月 13日 星期五 23:12 BJT

〔表格〕汤森路透/美国密西根大学美国1月消费者信心指数初值为74.0

路透1月13日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值为74.0(路透调查预估为71.5),12月终值为69.9

* 汤森路透/美国密西根大学1月消费者预期指数初值为68.4(预估为65.0),12月终值为63.6

* 汤森路透/美国密西根大学1月消费者现况指数初值为82.6(预估为80.2),12月终值为79.6

以下为详细数据:

1月初值 12月 11月 10月 9月 8月

信心指数 74.0 69.9 64.1 60.9 59.4 55.7

现况指数 82.6 79.6 77.6 75.1 74.9 68.7

预期指数 68.4 63.6 55.4 51.8 49.4 47.4

一年通胀预期 3.2 3.1 3.2 3.2 3.3 3.5

五年通胀预期 2.8 2.7 2.7 2.7 2.9 2.9(完)

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--编译 兰秀娟;审校 于春红

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