〔欧洲汇市〕英镑/欧元上涨,因传言称标普很快将下调欧元区数国评等

* 英镑/欧元上涨,因有传言称标准普尔很快将下调欧元区几个国家评等

* 英镑/美元跌至17个月低点,因避险情绪升温

* 市场对英央行采取更多量化宽松政策及英国经济衰退风险的担忧打压英镑

路透伦敦1月13日电---英镑兑欧元周五上涨,因有传言称欧元区一些国家评级很快将被调降,这引发了对欧元的抛盘,并进而打压了市场人气,拖累英镑/美元跌至17个月低点.

欧元区一位资深政府消息人士称,标准普尔拟於今日稍晚调降几个国家的评级,其中不包括德国.

英镑/欧元上涨,欧元/英镑EURGBP=D4当日大约下滑1%,跌至0.8278英镑的日低.欧元/英镑距周一触及低点0.8222英镑不远,此为2010年9月以来最低水准.

但英镑/美元下挫,追随欧元/美元跌势,因担心欧债危机加剧的市场人士涌入具有避险功能的美元.

英镑/美元GBP=D4触及2010年7月底以来最低位,下滑0.7%左右,至1.5234美元,此前突破了据报位於1.5250美元处的选择权阻力位.支撑位料在1.5190美元,此为2010-2011年英镑升势的61.8%回档位.

分析师称,短期内英镑可能将承压,因市场预期英央行将进一步放宽货币政策,而且人们对英国经济可能将趋於衰退的忧虑加剧.

周四英央行维持利率和量化宽松目标不变,一些人认为决策者将早于此前广泛预计的2月宣布更多量化宽松政策,以扶助疲弱的英国经济.

一些分析师表示,预计近期英镑/欧元的大幅涨势可能将开始失去动能.

"鉴於已经采取的措施,预计未来英镑涨势将相当有限,我预计欧元/英镑不会跌至远低於0.80英镑的下方,"RBS旗下G10外汇策略师Ankita Dudani称.

"我们认为英央行将在2月采取更多量化宽松政策,这将打压英镑的利多人气."(完)

--编译 于春红;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]