〔欧洲股市〕收跌,消息称标准普尔可能很快下调欧元区一些国家评级

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.1%

* 欧元区几个国家债信评级可能遭调降的忧虑令股市回吐稍早涨幅

* 股指连续第四周上涨

路透伦敦1月13日电---欧洲股市周五收低,此前消息人士称评级机构标准普尔将下调欧元区几个国家评等,这打压了股票等高风险资产的人气.

法国电视援引一政府消息人士说,法国评等将被调降.一欧元区高层消息人士称,德国和荷兰的评等将维持不变,而另一消息人士则表示"多个"国家的评等将受到影响.

"市场的预期是欧洲一些最大和最富裕经济体的评等将被调降.投资者在声明公布前持谨慎态度,"Standard Life Investments策略师Richard Batty说.标准普尔的声明料将在美国股市2100GMT收盘後公布.

Batty称,他维持欧洲股市评级为减持,但给予美国股市评级为增持.他指出消费者信心数据暗示美国经济进一步复苏,这一因素限制了股市在交投震荡中的跌幅.

数据显示1月初美国消费者信心增强,为八个月来最强,因人们对就业前景愈发乐观.汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国1月消费者信心指数初值为74.0,路透调查预估为71.5,12月终值为69.9.[ID:nCN1337374]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.1%,报1,017.84点,盘中高位在1,026.81点,低位在1,007.86点.该指数全周累计涨0.4%,为连续第四周收高.

汽车股.SXAP跌幅最大,下挫1%,回吐近期部分升幅.这是今年表现强劲的类股之一,年初以来共计涨逾11%.

银行股在平盘上下波动.多数银行拥有大量地区债券敞口,比如意大利风险较高的债券.STOXX欧洲600银行股指数.SX7P收高1.2%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.46%,报5,636.64点;德国股市DAX指数.GDAXI收跌0.58%,报6,143.08点,法国CAC-40指数.FCHI收低0.11%,报3,196.49点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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